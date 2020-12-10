Завершились два поединка Лиги Европы.
Игроки ПСВ, getty images
10 декабря 2020, 22:05
В рамках шестого тура Лиги Европы ПСВ на своем поле разгромил Омонию, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
ПСВ — Омония 4:0
Голы: Мален, 36, Дамфрис, 63, Пиру, 90+1, 90+4
Во втором поединке группы Гранада гостила у ПАОКа и сыграла в "сухую" ничью. Матч этих команд уже ничего не решал, тогда как ПСВ гарантировал себе первое место.
ПАОК — Гранада 0:0
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