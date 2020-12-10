Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках шестого тура Лиги Европы ПСВ на своем поле разгромил Омонию, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

ПСВ — Омония 4:0

Голы: Мален, 36, Дамфрис, 63, Пиру, 90+1, 90+4

Во втором поединке группы Гранада гостила у ПАОКа и сыграла в "сухую" ничью. Матч этих команд уже ничего не решал, тогда как ПСВ гарантировал себе первое место.

ПАОК — Гранада 0:0

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