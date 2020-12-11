Лига Европы

Портал оценил игру футболистов команд.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы Брага дома обыграла луганскую Зарю (2:0).

Авторитетный портал WhoScored традиционно после матча оценил действия футболистов.

Так, лучшим игроком в составе украинской команды стал Артем Громов — 6,7. Вторая лучшая оценка у Владислава Кочергина — 6,6.

Лучшим футболистом матча стал вингер Браги Зе Карлуш, действия которого оценили в балл 7,7. Худшим в игре стал полузащитник Зари Егор Назарина — 5,9.

Видео голов и обзор матча Брага — Заря можно смотреть на Football.ua.