Лига Европы

Полузащитник луганчан дал комментарий после матча.

Заря в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы уступила Браге со счетом 0:2 на выезде.

Владислав Кочергин считает, что погодные условия не повлияли на результат — поражение было по делу.

"Возможно, не хватало последней передачи. Заметно, что Брага хорошо обучена технически и тактически. Против такого соперника тяжело играть. Мне кажется, что мы сегодня проиграли по делу.

Игра была похожа на матч с АЕК. Мы там вытерпели в первом тайме, а во втором добавили. Сегодня не получилось добавить, не знаю из-за чего.

Погода? Обе команды были в равных условиях, Браге это не помешало. Не могу сказать, что дождь виноват в нашем проигрыше. Такие игры также дают опыт, приятно сыграть с такими футболистами, научиться чему-то у них", — сказал Кочергин в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Брага — Заря.