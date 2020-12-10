Лига Европы

Подопечные Виктора Скрипника пропустили дважды за восемь минут во втором тайме (0:2).

Подопечные Виктора Скрипника начали показывать привычный для них футбол уже тогда, когда вопросы о распределении путевок в плей-офф Лиги Европы УЕФА были для них практически призрачными. Однако луганская Заря все равно порадовала, ведь отыскать в текущем изнурительном "коронавирусном" футболе зародыши характера и спортивной злости у игроков — еще та задача. За "бронзового" призера минувшего первенства хотелось переживать, и совсем неважно, что их потолок в девять очков в этом году казался не таким уж и простым для достижения.

Соперник украинской команды — португальская Брага — уже точно не могла быть атакована нижестоящими соперниками в турнирной таблице квартета G, однако свое заочное противостояние против английского Лестера "архиепископам", все же, хотелось выиграть. Для этого им необходимо было обязательно одержать победу на Зарей, а уже потом надеяться, что из параллельного поединка придет удовлетворительный результат в виде осечки "лис".

В ином случае, португальцы бы уступили в силу поражения в рамках третьего тура (0:4) и результативной домашней ничьи (3:3). Проблема для Зари была еще и в том, что если бы сработал сценарий с победой греческого АЕК, то команда Скрипника опустилась бы на последнее место, так как пропустила "лишний" домашний гол.

Хозяевам было нужно больше, поэтому они и побежали на ворота украинской команды со стартового свистка. В этот день город Брага обложили обильные осадки, которые и не думали прекращаться ни до, ни во время, ни после поединка, поэтому футболисты играли под проливным дождем, хотя покрытие арены на Пиренейском полуострове было куда устойчивее, чем у хорватской Риеки в матче квалификации против Колоса.

Уже на четвертой минуте Цыганиксу пришлось с линии ворот выносить мяч после удара Руиса с левого угла вратарской, а на добивании Зе Карлуш пробил над перекладиной — таким был первый момент в этой встрече.

"Оружейники" не стеснялись ставить прессинг на нашей половине, а Заря к нему привыкла далеко не сразу. Еще, как минимум, пару раз соперники заходили в штрафную Шевченко, но к завершающему удару не переходили. Ближе к середине тайма команда Скрипника сумела освоится в столь стремительном темпе матча, и начала давать достойный ответ оппонентам.

Однако удары от Кочергина и Юрченко в сторону от левой штанги со средней дистанции точно не стояли вровень со спасением от Шевченко во время выхода один на один со стороны Руиса и несколькими опасными дальними ударами от Орты. Все прекрасно знали, что пропускать от Браги на ее поле нельзя, ведь хозяева могли просто закрыться после этого в контроле на своей половине. До перерыва кок-как дотерпели, но во второй половине от луганчан ожидалась более настойчивая игра в атаке.

Игра продолжала смотреться на одном дыхании и после возвращения команд на поле, но Заря получила болезненный щелчок по носу за резвость стартовых атак. Проигранная борьба в центре поля на 61-й минуте обернулась ситуацией один в один в левом фланге штрафной между Фаворовым и Галено, который вполне способен раскачать на дриблинге любого соперника.

Под легкую руку оппонента попал и Денис, а удар бразильца низом в дальний в свои ворота срезал Абу Ханна, не имевший иного выхода. Брага вскоре бросила в ход сразу три замены, и уже в первой атаке вышедший на поле Медейруш нашел в правом фланге нашей штрафной своей передачей Рикарду Орту, мгновенный удар мимо Шевченко отрезал луганчан от возможного положительного результата.

Подопечные Виктора Скрипника не сложили оружия на этом моменте, однако своих голов так и не сумели обеспечить. Моменты возникали благодаря активностям за пределами чужой штрафной, но голкипер Са в этот вечер решил не пропускать. Тяжелая еврокампания была завершена неудачно, но зачатки для будущих успехов луганчанами были обеспечены.

Финальная турнирная таблица квартета G имеет следующий вид: первое место закреплено за английским Лестером, второй стала португальская Брага, на третьем месте расположилась луганская Заря, а главным неудачником стал греческий АЕК.

Первые две команды отправляются в стадию 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, где к ним присоединятся команды из аналогичных позиций в других группах, а также клубы с третьих мест в квартетах Лиги чемпионов УЕФА, среди которых наши киевское Динамо и донецкий Шахтер.



Брага — Заря 2:0

Голы: Абу Ханна, 61 (авт.), Р. Орта, 69



Брага: Са — Зе Карлуш (Виана, 73), Карму, Тормена, Силва — Франсержиу, Новайш (Аль-Мусрати, 76), А. Орта (Р. Орта, 68) — Галено, Гильерме (Паулиньо, 68), Руис (Медейруш, 68).



Заря: Шевченко — Фаворов (Хомченовский, 87), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин (Пиддубный, 87) — Кабаев (Лунев, 77) — Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77).