Лига Европы

Специалист дал комментарий после игры с Брагой.

В рамках шестого раунда группового этапа Лиги Европы луганская Заря уступила Браге (2:0). Главный тренер луганчан Виктор Скрипник оценил игру своей команды в Португалии.

"Хорошая игра, без провальных моментов. Первый тайм вытерпели, думали, потом будет легче. Но потом сказались замены, у Браги вышли игроки основы. Не могу предъявить претензий к своим игрокам. Сказались характеристики поля, оно здесь совсем другое. Но ничего страшного. Готовимся дальше.

Мы всегда расстраиваемся, когда у нас выпадают какие-то игроки. Но глубины скамейки нам хватило. Какой толк от 20 игроков в резерве, если выйти на поле могут все равно только 5? В конце матча уже больше думали о следующей игре через три дня".

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"Мы поработали над ошибками, и второй круг был более целостным. Хорошие игры, хороший результат. Голову пеплом не посыпаем. Лестер в этой группе стоял особняком, когда им надо было, они были сильнейшими. Но этот опыт нам очень пригодится в будущем", — сказал Скрипник в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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