Лига Европы

Полузащитник Динамо прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Виталий Буяльский считает жребий, согласно которому Динамо в 1/16 финала Лиги Европы достался Брюгге, удачным.

"Хороший жребий, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Мы довольно неплохо знаем Брюгге, с момента нашей последней встречи у них мало что изменилось. О силе же соперника говорить не стоит — это чемпион Бельгии, и этим все сказано".

"В обзорах я смотрел матчи Брюгге, это очень хорошая команда, которая дважды обыграла Зенит и лишь из-за невезения на последних минутах матча против Лацио, когда мяч попал в перекладину, не смогла продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Нас ждет интересное противостояние".

"У меня не было никаких предпочтений перед жеребьевкой, просто ждал ее результатов. Нет смысла и вспоминать какие-то прошлые встречи и уж тем более думать о мести. Наша задача — пройти дальше по турнирной дистанции".

Ранее стали известны все пары 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов.