Лига Европы

Хорошие новости пришли из стана чемпиона Украины.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.

Игроки, персонал и тренерский штаб донецкого клуба прошли тестирование на коронавирус перед вылетом в Израиль, сообщает официальный твиттер-аккаунт "горняков".

Все тесты оказались отрицательными. Команда вылетит в Тель-Авив 17-го февраля в 10 часов утра.

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.