Украина

Защитник питерского клуба поделился мыслями о наставнике Динамо и прокомментировал успех в российской Премьер-Лиге.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий ответил на вопросы о киевском Динамо и успехах своего клуба.

- Удивились, когда Динамо возглавил Мирча Луческу?

— Немного, да. Но Мистер — большой человек в спорте. Сколько он без работы просидел? Год точно. Очень соскучился по футболу. Нам его жена в Шахтере в свое время рассказывала: "Когда вы в отпуске, он потихоньку умирает, а когда команда из него выходит — оживает". Вот он и принял такое решение. Ни в коем случае не хочу его осуждать. По мне — это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего Шахтера сделал личностями.

— А результаты Динамо с Луческу тоже не удивляют?

— Читал, что ультрас Динамо не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда Шахтеру можно было заранее вешать золотые медали. Так что не знаю, что им надо.

— Прошлым летом вы достигли потрясающего результата — стали чемпионом в 10-й раз за 10 лет. Придаете значение этим цифрам?

— Каждый год хочу быть чемпионом. Как это может надоесть? Я очень стараюсь помочь команде, как и все мы. Хотим радовать болельщиков. Титулы — это стимул. 10 чемпионств хорошо, а 12 или 14 еще лучше.

В общем, годика через три зададите мне вопрос: "Тебя все устроило в карьере?". Скажу: "Да, я пошелна покой", — приводит слова Ракицкого Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий считает российский чемпионат лучше украинского.

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