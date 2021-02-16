Украина

Киевское Динамо поднялось на одну строчку — до 59-й позиции.

Портал Euro Club Index обновил рейтинг лучших европейских клубов, в топ-60 которых вошли два представителя украинской Премьер-лиги.

В топ-10 никаких изменений не произошло, что означает, что Бавария возглавляет рейтинг с небольшим отрывом от Манчестер Сити. Тройку лучших замыкает Барселона, а топ-5 дополняют Атлетико и Ливерпуль.

21-е место принадлежит донецкому Шахтеру, а киевское Динамо располагается на 59-м месте, поднявшись на одну позицию.

В топ-200 также вошли Заря (118-е место), Александрия (187) и Десна (197).

Отметим, что уже на этой неделе в 1/16 финала Лиги Европы сыграют Динамо и Шахтер. Киевлянам будет противостоять Брюгге, а "горнякам" — Маккаби Тель-Авив.