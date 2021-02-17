Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляция.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.

В среду, 17-го февраля, Луиш Каштру ответит на вопросы журналистов. Начало пресс-конференции запланировано на 17:20.

Видео пресс-конференции:

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.