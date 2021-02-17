Лига Европы

Дончане отправятся в Израиль в составе делегации из 23 футболистов.

Накануне первого поединка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против израильского Маккаби Тель-Авив, донецкий Шахтер опубликовал свою заявку на предстоящую игру.

В итоговою обойму Луиша Каштру вошли 23 футболиста, среди которых сразу бросается в глаза отсутствие бразильского защитника Исмаили, восстановившегося после тяжелой травмы во время зимних сборов.

Заявка Шахтера на первый матч против Маккаби Тель-Авив:

Голкиперы: Пятов, Гриценко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Нападающие: Мораес.

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится 18 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.