Украинец не полетит на первую встречу команд.
Эдуард Соболь, Getty Images
17 февраля 2021, 10:10
Стала известна заявка Брюгге на поединок 1/16 финала Лиги Европы против Динамо Киев.
Официальный Twitter бельгийского клуба сообщает, что в список попало 22 футболиста.
Отметим, что защитник Брюгге Эдуард Соболь в заявке отсутствует. Таким образом, украинец не сможет помочь своему клубу в первой встрече команд.
Напомним, что в Брюгге произошла вспышка коронавируса, в связи с чем в Киев не полетит весь тренерский штаб.
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