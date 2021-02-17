Лига Европы

Украинец не полетит на первую встречу команд.

Стала известна заявка Брюгге на поединок 1/16 финала Лиги Европы против Динамо Киев.

Официальный Twitter бельгийского клуба сообщает, что в список попало 22 футболиста.

Отметим, что защитник Брюгге Эдуард Соболь в заявке отсутствует. Таким образом, украинец не сможет помочь своему клубу в первой встрече команд.

Напомним, что в Брюгге произошла вспышка коронавируса, в связи с чем в Киев не полетит весь тренерский штаб.

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