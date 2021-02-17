Лига Европы

Специалист поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящую встречу с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы.

"Наш аналитический департамент просматривает около 6-7 поединков соперника. Я лично посмотрел три игры Маккаби полностью. Понимаю, что все соперники, которые попадаются нам в евроукубках — хорошо организованные. Маккаби — именно такая команда.

С тех пор, как их возглавил новый тренер, они великолепно себя показывают. За семь последних матчей они выиграли шесть и однажды сыграли вничью. В атаке они подключают большое количество игроков, но и в обороне уверенно действуют. Эта команда проводит свои атаки с терпением, держит мяч, не принимает необдуманных решений и доминирует. Это очень достойный соперник".

"Я люблю, когда мне доступны все футболисты. У меня есть огромный выбор, и на каждый матч я могу выбирать лучший стартовый состав. Понятно, что этот сезон был нестабильным. Пандемия не обходит нас, это сегодняшние реалии. Текущий сезон — непривычный и нетипичный.

Стараемся анализировать динамику игры всей команды. Стараемся исправить проблемы с реализацией. Динамика строится из индивидуальных качеств игроков. Мораес, например, отлично поработал и как и все будет стараться проявить себя на поле".

"Погодные условия не повлияют на игру команд. Обе команды любят владеть мячом и доминировать. Если это есть в ДНК у команды, то ни дождь, ни жара, не сломают игру. Команды будут создавать и доминировать, но будут сбалансированными.

В УПЛ мы больше всего забили и пропустили меньше всех. Мои амбиции заставляют команду становиться сильнее. Знаем, чего мы хотим, и хоти все больше и больше"

Также Каштру рассказал о состоянии здоровья Исмаили и новой позиции для Коноплянки.

"Нам важен предстоящий матч. Наша концентрация строится на игре против Маккаби. Игра Коноплянки против Колоса? Мне понравилось, как Евгений играл на новой позиции. Мы на сборах нарабатывали его на правом фанге.

Когда на поле вернется Исмаили? Я бы хотел вам дать конкретный ответ по этому поводу, но не могу. Исмаили переживает процесс интеграции, который может занять как несколько дней, так и недели. Он чувствует некий дискомфорт и мы должны уважительно отнестись к нему, чтобы подвести к играм", — сказал Каштру на пресс-конференции.

Напомним, матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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