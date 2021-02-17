Лига Европы

Вспоминаем украинцев, которые оставили огромный след в израильском футболе.

Уже завтра донецкий Шахтер в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы на выезде сыграет против Маккаби из Тель-Авива.

Не все об этом знают, но Украину и Израиль еще с конца советских времен связывают прочные футбольные связи. Если в нашем чемпионате (советский вообще не берем – там легионеров не было!) количество израильтян никогда не было значительным, и трио Гречкин-Абу Ханна-Соломон уже кажется ощутимым, то украинских игроков в стране, куда уже успел отлететь донецкий клуб, история видала значительно больше.

В этой предматчевой статье мы пройдемся по двум футболистам, которые стали в Земле Обетованной настоящими иконами местного футбола. Благо, эти люди подобной почести ой как достойны!

Виктор Чанов

Символично, что начинаем мы с коренного дончанина и воспитанника Шахтера.

Представитель славной вратарской фамилии (в этом деле прославились также его отец и старший брат) играл за горняков с 1978-го по 1981-й, после чего отправился в киевское Динамо Валерия Лобановского. Там ему было суждено стать первым номером на долгие годы, да к тому же попасть и в сборную СССР, где, правда, Чанов зачастую проигрывал конкуренцию московскому спартаковцу Ринату Дасаеву.

В 1990-ом году еще советский вратарь перешел в Маккаби. Из Хайфы, не из Тель-Авива. И не просто перешел, а стал там настоящей легендой. Возможно, даже большей, чем на Родине! Хотя, что интересно, переходить он мог в совсем иной, и вовсе не израильский клуб – Манчестер Юнайтед, но за день до предложения англичан подписал контракт с "зелеными", а значит назад пути не было. Кроме того, в унисон с манкунианцами предложения поступили от ряда немецких и австрийских клубов, но… в общем, как вы понимаете, подписи не горят.

Да, рассказы о предложениях от ряда топ-клубов Европы – это слова самого Чанова (кстати, сказанные в интервью журналу Футбол в декабре 1998-го), но тем не менее! Чего б им правдой не быть?!

Чанов стал первым, кому израильские журналисты поставили наивысший балл, то бишь 10, в игре местного первенства. И удостоен этого Виктор был за игру в принципиальном матче предпоследнего тура чемпионата 1990/1991 против как раз таки тель-авивских одноклубников. В тот день Виктор потянул два пенальти, да к тому же отразил несколько воистину мертвых мячей. Матч закончился со счетом 4:1, и после той игры уроженца Донецка стали носить на руках.

Восхищался игрой Чанова и Авраам Грант – пожалуй, самый знаменитый израильский тренер в истории. Тогда будущий финалист Лиги чемпионов возглавлял Хапоэль из Петах-Тиквы, и именно его подопечные навязали Чанову и компании наиболее усердную борьбу в первом сезоне украинца за рубежом, отстав от Маккаби всего на очко в чемпионате, а также проиграв им в финале Кубка страны. Вот что говорил о Викторе Грант: "Я не помню игроков, которые бы так влияли на свою команду. Мы были намного лучше Маккаби. Но в каждом матче Чанов делал просто невероятные вещи".

Оценили, а быть может и искренне полюбили экс-вратаря Динамо даже политики. Что уж говорить – кандидат на пост премьер-министра страны использовал нашего кипера в целях предвыборной агитации.

После сезона с победным дублем Чанов еще раз выиграл Кубок Израиля, а затем отправился в еще один израильский клуб – Бней Иегуда, который как раз является тель-авивским. А точнее, относится к южному району этого города. Там вратарь простоял год, и вернулся доигрывать уже в независимую Украину – в ЦСКА-Борисфен. В киевский ЦСКА, в общем.

Хотя по словам вдовы Чанова был вариант сразу возглавить сборную Израиля и принять двойное гражданство, и это при местных-то законах… Вообще, она многое рассказала через время после смерти супруга. К примеру, что было им в Израиле и с чего посмеяться: приехали туда, дабы Ирак их бомбил "Скадами", сделанными на "Южмаше" в Днепропетровске…

8 февраля 2017-го 57-летний Виктор Викторович скончался при несчастном случае в своем киевском доме, упав ночью с лестницы. После произошедшего его память почтили в том числе на матче следующего тура чемпионата Израиля, где Маккаби из Хайфы встречался как раз таки с Маккаби из Тель-Авива.

Андрей Баль

Гроза бразильских вратарей – киевлянин Баль Андрей. Пусть и уроженец Львовской области. И очень жаль, что ушел от нас он еще раньше – 9 августа 2014-го. Ушел во время игры в любимый футбол. Страшное тогда время было не только для нашей страны вообще, но и для киевского Динамо в частности – трое легенд клуба покинули этот мир за полтора с лишним месяца, а ведь Балю вчера могло исполниться всего 63…

Андрей отправился в Израиль тогда же, когда и Чанов – после завершения розыгрыша сезона 1990 в СССР. К слову, победного для Динамо и последнего для Лобановского в его втором заходе на тренерский мостик бело-синих. Мэтр, как мы знаем, тоже отправился работать в теплые края, да только еще южнее.

И свой первый сезон в Израиле Баль играл как раз таки за завтрашних соперников Шахтера, перейдя затем и в уже знакомый нам клуб Бней Иегуда, который тоже из Тель-Авива. К слову, даже раньше, нежели Чанов. И если в Маккаби украинский полузащитник завоевал лишь серебро и бронзу чемпионата, то там – некий Кубок Тотто. Это такой местный аналог Кубка Лиги.

Интересный факт: если о Викторе Чанове Авраам Грант высказывал лишь самые лестные слова, то Баль этого не удостоился. Его переход из одного тель-авивского клуба в другой был связан как раз с нежеланием нового главного тренера Маккаби видеть украинца в своей команде.

Однако если брать в целом, то эта ситуация – мелочь. Андрей быстро стал в казалось бы совсем чужой стране своим. Он выучил иврит, а благодаря своему дружелюбному и веселому характеру мигом нашел общий язык едва ли не со всеми. Что уж говорить: до последних дней жизни он поддерживал с футбольным и не только Израилем самые теплые отношения.

После завершения карьеры Баль 5 лет работал ассистентом тренера в… Маккаби из Хайфы, а затем стал ответственным за все юношеские и молодежные команды клуба. В 1998-ом же знаменитый динамовский полузащитник начал в Земле Обетованной свой путь и как главный тренер, успев там повозглавлять Маккаби уже из Герцлии (ох как там этих Маккаби много, но это мы с вами еще Хапоэли не считали!), а также Акоах из Рамат-Гана. Кстати говоря, в первом из этих клубов под руководством Андрея Михайловича выступал в том числе и украинец Олег Надуда, который даже успел провести 1 матч за нашу национальную команду.

Хавбек Ицик Зохар, игравший с Балем в Маккаби Тель-Авив, а затем немного побегавший в футболке Кристал Пэлэс, вспоминал об Андрее так: "Он был одним из интеллигентнейших игроков, которых я только видел. Следить за его игрой, за тем, как он читает игру, и как быстро и верно мыслит на поле, было наслаждением. Кроме этого он был очень приятным человеком, отлично вел себя в раздевалке, обладал чувством юмора, был очень добр и мягок".

Тренер Маккаби Цвика Розен (тот, который предшествовал Гранту) говорил: "Когда Баль приехал к нам, мне сказали просмотреть его на нескольких тренировках. На это я ответил, что это он должен просматривать нас, а не мы его. Он здоров и этого достаточно. Его спортивное образование было великолепным. Он был настоящим спортсменом, примером для подражания, кроме того отлично говорил на иврите и стал другом Израиля, принимая живейшее участие в судьбе страны и всегда поддерживая нас".

Тогдашний же наставник Бней-Иегуды называл Андрея "примером для всех, особенно молодых, интеллигентом на поле и вне его".

Заключение

Безусловно, помимо Виктора Чанова и Андрея Баля в государстве, в котором завтра придется сыграть Шахтеру, выступали и другие украинцы.

Даже если мы возьмем великолепное киевское Динамо 80-х, то Израиль отнюдь не в туристических целях посещали Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Вадим Евсеев (Царствие ему Небесное, как и Балю, как и Чанову), Иван Яремчук. Если говорить о современности – сразу на ум приходит Андрей Пилявский.

С Яремчуком, кстати, еще та история приключилась – в сезоне 1994/1995 Иван Иванович, выступая за Хапоэль из Ришон-ле-Циона, имел все шансы стать лучшим легионером чемпионата, но угодил в скандал… сексуального характера, за что был наказан депортацией.

Однако мы намеренно остановились на тех украинцах, которые стали в Израиле легендами. Играя и работая там в том числе и в тяжкие в военном плане годы. Быть может, и кто-то из тамошних футболистов когда-то заслуженно получит в нашей стране не меньшую порцию славы.

Глеб Скрипченко, Football.ua