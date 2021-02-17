Лига Европы

Форвард Брюгге высказался о предстоящем матче Лиги Европы против киевского клуба.

Динамо Киев примет на своем поле Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Нападающий бельгийского клуба Бас Дост поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я не имею ничего против холода, но это заходит слишком далеко. Я действительно не был на улице с тех пор, как прилетел в Киев. Тем не менее, это обстоятельства, с которыми мы вынуждены столкнуться, и никаких оправданий этому нет. Мы принимаем это как должное и серьезно настраиваемся на матч".

"Еврокубки — это одна из причины, почему я решил присоединиться к этому клубу. Мои ожидания от выступлений за Брюгге очень высоки. Мы одержали десять побед подряд, а сейчас просто хотим пройти в следующий раунд Лиги Европы", — приводит слова Доста пресс-служба Брюгге.

Напомним, матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.