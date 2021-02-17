Украина

Футболист оценил перспективы "бело-синих" в предстоящей встрече.

Защитник киевского Динамо Денис Попов прокомментировал предстоящую встречу против Брюгге в 1/16 финала Лиге Европы.

"Думаю, обе команды будут находиться в равных условиях. Нельзя сказать, что кому-то лучше, а кому-то хуже. Погода будет одинаковой для всех.

Как себя настраиваю? Безусловно, главным подарком будет — добиться положительного результата. Настраиваемся очень серьезно и ответственно".

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"Если на игре будут болельщики — это будет огромный плюс. Они предоставляют нам силы, мы играем для них.

Условия не самые лучшие сейчас, но мы пытаемся выйти из положения. На тренировках работаем интенсивно, чтобы поддерживать тонус и физические качества. Холодно, но у нас нет выбора — надо играть", — добавил Попов на пресс-конференции.

Ранее поединок против Брюгге прокомментировал также главный тренер киевлян Мирча Луческу.