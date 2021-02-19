Специалист недоволен результатом встречи.
Микель Артета, Getty images
19 февраля 2021, 08:45
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал ничью в игре против Бенфики в Лиге Европы (1:1).
"Мы доминировали и создали несколько хороших моментов. Должны быть более безжалостными. То, как мы пропустили гол, разочаровало. Мы отдали им мяч, но потом сумели сравнять счет.
Мы не среагировали после подачи углового и получили глупый пенальти. По этому трудно судить. Проявили отличную реакцию, и забили отличный гол.
Мы старались поддерживать уровень игры. В последние 20 минут обе команды сбавили обороты, но в целом Арсенал заслуживал большего", — цитирует Артету ВВС.
Отметим, что в матче против Бенфики Сака установил впечатляющее достижение для тинейджеров из АПЛ.