Англия

Форвард Арсенала стал самым юным игроком команд Премьер-лиги с начала прошлого сезона, на счету которого не менее десяти голов и более десяти передач.

Гол Букайо Сака в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики позволил ему войти в историю — сообщает ОРТА.

В день матча форварду Арсенала было 19 лет и 166 дней, и он стал самым молодым игроком, выступающим в АПЛ, на счету которого «дабл-дабл» во всех турнирах с начала сезона-2019/20.

В настоящий момент на счету Сака 10 голов и 16 результативных передач.

Ответный матч Арсенал — Бенфика состоится 25 февраля. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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