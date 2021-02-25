Лига Европы

Быстрее "шпор" это смогли сделать только Бенфика и Севилья.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Вольфсберга Тоттенхэм забил 100-й мяч в турнире — сообщает ОРТА.

"Шпоры" стали девятой командой, которая смогла преодолеть подобный рубеж в Лиге Европы.

При этом быстрее Тоттенхэма, которому чтобы забить 100 мячей понадобилось 56 матчей, это смогли сделать две команды: Севилье понадобилось 55 матчей, а Бенфике — 53.

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