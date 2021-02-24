Лига Европы

Вашему вниманию лучшие моменты матча 1/16 финала Лиги Европы.

Тоттенхэм не испытал никаких проблем в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Вольфсберга.

После победы со счетом 4:1 на выезде, "шпоры" дома отгрузили сопернику 4 безответных мяча, два из которых записал на свой счет Винисиус.

Тоттенхэм — Вольфсберг 4:0

Голы: Алли, 10, Винисиус, 50, 83, Бэйл, 73.



Тоттенхэм: Харт, Доэрти (Лавинье, 74), Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Ламела (Бэйл, 69), Сиссоко (Джон, 82), Уинкс, Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.

Вольфсберг: Куттин, Новак (Павелич, 46), Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон, Шерцер (Перич, 65), Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Лочошвили, Визингер (Йовелич, 46), Дьенг.

Предупреждения: Доэрти, Дэвис, Алдервейрелд - Баумгартнер, Верницниг.