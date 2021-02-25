Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/16 Лиги Европы между бельгийским Брюгге и киевским Динамо.

В первом матче Динамо и Брюгге в Киеве на НСК Олимпийский не определили сильнейшего. Тот матч закончился со счетом 1:1. Теперь именно в Брюгге станет известно, какая из команд пройдет в следующий этап Лиги Европы.

Брюгге – Динамо

Четверг, 25 февраля, 22:00. Ян Брейдель, Брюгге. Срджан Йованович (Сербия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Выездной матч против бельгийского Брюгге станет настоящей проверкой на прочность команды Мирчи Луческу. Совсем неспроста румынский специалист после первого поединка говорил о том, что в том матче главной задачей Динамо было – не пропустить гол в свои ворота. С этой задачей киевляне не справились и пропустили обидный гол со стандарта. Счет киевского матча 1:1 говорит об одном – динамовцам необходимо забивать. Как показал матч с Десной, когда необходимо забивать, у киевлян с этим есть проблемы.

Нынешнее Динамо по-прежнему испытывает большие трудности в позиционном наступлении. Чтобы взламывать эшелонированную оборону соперника необходимо действовать максимально широко, быстро менять вектор атаки и самое главное – быстро работать с мячом футболистам середины поля. Как показал первый матч с Брюгге – это остается крайне сложной задачей для Динамо, почти невыполнимой. Единственную похожую атаку мы увидели в исполнении Динамо в первом тайме киевского матча, когда она завершилась подачей Кендзеры с левой ноги и опасным ударом Буяльского головой мимо ворот. Все.

Брюгге прекрасно понимает, где сильные стороны динамовцев, и откуда можно ждать беды. Бельгийцы в первом матче практически полностью сумели выключить из игры Виктора Цыганкова, а Артем Беседин проиграл львиную долю своих единоборств в атаке, зацепившись за считанные мячи.

Пропущенный мяч в Киеве ставит динамовцев в очень неловкое положение и будет вынуждать их атаковать, ибо нулевая ничья более чем устроит бельгийцев. Некоторые важные исполнители, которые в первом матче не играли у Брюгге сумеют вернуться на поле в домашней игре, что для хозяев безусловно плюс. Правда, перед ответным поединком еще два игрока бельгийской команды сдали положительные тесты на коронавирус – основной голкипер Симон Миньоле и нападающий Шарль Де Кетеларе.

Очень интересно, какую же установку своим игрокам даст Мирча Луческу? Будут ли киевляне пытаться забить гол сразу же после стартового свистка или будут терпеливо дожидаться своего момента? Букмекеры воедино верят в проход Брюгге, тем не менее оценивают шансы Динамо как достаточно высокие, а это говорит о том, что болельщиков ожидает интересный ровный матч, который будет держать интригу до самых последних минут.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу: "Брюгге я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов".

Ассистент главного тренера Брюгге Рик де Мил: "Мы предполагаем, что тесты Миньоле и де Кетеларе положительные. Сейчас мы составляем новый план. Вы увидите его завтра. Это большое дело, и мы говорили об этом в команде. Игра от обороны? Мы будем играть так, как всегда играет Брюгге. Завтра нам просто нужно сыграть матч по-своему, как мы это продемонстрировали в Киеве и в игре против Левена".

Статистика личных встреч

Всего матчей: 3 (1 победа Брюгге, 2 ничьих), забитые голы 5:4

На поле Брюгге: 1 матч (победа Брюгге 1:0)

Самый результативный матч: 3:3 (2019)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua