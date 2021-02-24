Лига Европы

Защитник Динамо рассказал о готовности команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы.

Томаш Кендзера считает, что Динамо хорошо подготовилось к выездному поединку против Брюгге.

"Мы общались с Теодорчиком, который сейчас выступает в Шарлеруа, а раньше играл за Андерлехт, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Лукаш пожелал нам удачи, а вот рассказать ничего нового о Брюгге не смог. Мы досконально изучили соперника благодаря детальному разбору мистера Луческу".

"Мы должны быть готовы играть на любом поле, но газон на стадионе Брюгге намного лучше, чем тот, на котором пришлось играть против Десны. Так что никаких вопросов нет, надо выходить и играть".

Матч Брюгге — Динамо состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Киеве завершился вничью — 1:1.

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