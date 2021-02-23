Лига Европы

Футболист рассказал об игре в Лиге Европы.

Полузащитник бельгийского Брюгге Рууд Вормер прокомментировал предстоящую встречу против киевского Динамо в Лиге Европы.

"Матч с Динамо Киев будет особенным. Победа над Левеном — генеральная репетиция перед Динамо. Мы собираемся показать отличный футбол.

Если бы ребята, которые болели, вернулись на поле, то это было бы прекрасно. Я надеюсь на то, что ни помогут. Без них мы потеряем в качестве", — цитирует Вормера официальный сайт Брюгге.

Отметим, что ответный матч Брюгге — Динамо состоится 25-го февраля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

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