Футболист рассказал об игре в Лиге Европы.
Рууд Вормер, getty images
23 февраля 2021, 14:50
Полузащитник бельгийского Брюгге Рууд Вормер прокомментировал предстоящую встречу против киевского Динамо в Лиге Европы.
"Матч с Динамо Киев будет особенным. Победа над Левеном — генеральная репетиция перед Динамо. Мы собираемся показать отличный футбол.
Если бы ребята, которые болели, вернулись на поле, то это было бы прекрасно. Я надеюсь на то, что ни помогут. Без них мы потеряем в качестве", — цитирует Вормера официальный сайт Брюгге.
Отметим, что ответный матч Брюгге — Динамо состоится 25-го февраля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.
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