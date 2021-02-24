Лига Европы

У бельгийской команды новые потери накануне матча в Лиге Европы.

Вчера утром игроки и персонал Брюгге прошли очередные тесты на коронавирус, которые выявили еще двух зараженных. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Футболистами, которые подхватили коронавирус, являются голкипер Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. У обоих игроков болезнь проходит без симптомов. Сегодня игроки пройдут дополнительное тестирование.

Напомним, что перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Динамо (1:1) положительные тесты на коронавирус сдали представители тренерского штаба, а также Ханс Ванакен, Матей Митрович, Стефано Денсвил и Матс Ритс.

Поединок Брюгге — Динамо пройдет завтра, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.