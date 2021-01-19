Украина

Контракты украинца и бразильца с "горняками" рассчитаны до лета 2021 года.

Полузащитники Виктор Коваленко и Тайсон могут покинуть Шахтер в конце текущего сезона ввиду истекающих контрактов.

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес прокомментировал возможный уход своих одноклубников.

"Это важные игроки для нас. Я не знаю всех деталей, но я хорошо с ними общаюсь на поле и за его пределами".

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"Без сомнений, буду надеяться, что они останутся с нами", — заявил Кривцов в программе "ВМИКАЙ ПІДІГРІВ" на телеканале Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Коваленко продолжит карьеру в итальянской Аталанте, тогда как Тайсон готовится к переговорам о возвращении в бразильский Интернасьонал.

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