Директор департамента медицины "горняков" рассказал о восстановлении футболистов.
Футболисты Шахтера, ФК Шахтер
20 января 2021, 14:58
Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес вернулись в общую группу Шахтера, об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
При этом сообщается, что защитник "горняков" Додо выбыл на срок ориентировочно до недели с повреждением голеностопа.
"Для восстановления игроков после тренировки у нас, как обычно, используются холодные ванны, работают массажисты и терапевты. И планирование занятий проводится совместно с тренером по физподготовке, чтобы ребята получали оптимальную нагрузку и успевали восстанавливаться", -сказал директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский.
Ранее хавбек "горняков" Алан Патрик поделился мыслями о планах на карьеру и пребывании в стане донецкого клуба.