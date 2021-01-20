Украина

Директор департамента медицины "горняков" рассказал о восстановлении футболистов.

Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес вернулись в общую группу Шахтера, об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

При этом сообщается, что защитник "горняков" Додо выбыл на срок ориентировочно до недели с повреждением голеностопа.

"Для восстановления игроков после тренировки у нас, как обычно, используются холодные ванны, работают массажисты и терапевты. И планирование занятий проводится совместно с тренером по физподготовке, чтобы ребята получали оптимальную нагрузку и успевали восстанавливаться", -сказал директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский.

Ранее хавбек "горняков" Алан Патрик поделился мыслями о планах на карьеру и пребывании в стане донецкого клуба.