Украина

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о настроении перед началом зимних сборов.

Жуниор Мораес хорошо отдохнул во время отпуска и готов к серьезной работе.

"Часть отпуска провели с семьей на пляже, наслаждаясь солнцем, – цитирует нападающего официальный сайт Шахтера. – Была хорошая возможность побывать в Сантосе, увидеться с родственниками и друзьями".

"Я восстановился после травмы, полученной в конце прошлого года. Впереди важные сборы в Турции, тренировки и матчи, которые помогут подготовиться физически и технически, чтобы во второй части сезона добиваться хороших результатов".

Ранее сообщалось, что Шахтер проходит медицинское обследование перед началом сбора в Турции.

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