Лига Европы

Главный тренер донецкого клуба дал комментарий после матча с Маккаби.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал Маккаби Тель-Авив и добился минимальной победы.

"Задачу выполнили. Мы хотели пройти в следующий этап и мы это сделали. Хотели не пропустить — не пропустили. Однако было желание проводить больше атак, здесь не все получилось. Закрыли пока что вопрос Лиги Европы, думаем о Заре.

Я был удивлен, что многие считали, что мы легко пройдем Маккаби. Я понимал, что будет сложно. Сопернику нужно было лишь побеждать — они отдавали все свои силы. У соперника были шансы со стандартов.

Замены в перерыве? Я хотел добавить немного энергии, а также думал о следующем поединке.

Давление Маккаби с 30 по 60 минуту? Нет. Это Шахтер задавил Маккаби — 3:0 в двух матчах — и прошел дальше", — сказал Каштру в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.