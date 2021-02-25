Лига Европы

Статистический портал отметил автора победного гола.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал Маккаби Тель-Авив и добился минимальной победы.

Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников поединка. Так, наивысший балл в матче получил автор победного гола Жуниор Мораес — 7,4.

Худшими же среди тех, кто вышел с первых минут, стали Алан Патрик и Манор Соломон — их игру оценили в 6,4 балла.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.