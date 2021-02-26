Лига Европы

Главный тренер неаполитанцев дал комментарий после матча с испанцами.

Наполи в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Гранаду и добился победы, но вылетел из турнира.

Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо раскритиковал игру Гранады, которая тянула время.

"Сегодня мы пропустили еще один абсурдный гол после рикошета. У нас должны быть гордость и сожаление, потому что даже за две игры мы показали, что у нас есть нечто большее, чем у Гранады.

Если бы итальянская команда осмелилась сделать то, что сделала сегодня Гранада, так затягивая время, мы были бы на всех первых полосах.

В первом тайме было около 16-17 минут футбола, а во втором — еще хуже. Я считаю, что уважение должно быть, а если нет, то мы должны убедиться, что нас уважают. Рефери не может терять три минуты каждый раз, когда происходит фол. Если так поступит итальянская команда, нас "убьют" во всех газетах", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.