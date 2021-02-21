Италия

Виктор Осимхен был доставлен в больницу.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен потерял сознание в поединке 23-го тура Серии А против Аталанты (2:4).

По ходу встречи 22-летний нигериец столкнулся с футболистом Аталанты Кристианом Ромеро, после чего упал на газон и ударился головой.

В результате удара игрок "неаполитанцев" несколько раз терял сознание и в итоге его унесли с поля на носилках. После этого его немедленно доставили в больницу для обследования.

Отметим, что в январе Осимхен переболел коронавирусом.

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