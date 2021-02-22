Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

В одном из главных матчей 23-го тура итальянской Серии А Наполи в гостях уступил Аталанте со счетом 2:4.

Все голы были забиты во втором тайме, а в первом тайме запомнилось удаление наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини за споры с арбитром.

В начале второго тайма Сапата вывел хозяев поля вперед, но уже через шесть минут Зелиньски сравнял счет на табло. После этого Аталанта ответила двумя забитыми голами в исполнении Госенса и Муриэля, на что "неаполитанцы" ответили автоголом от Госенса. Точку в матче поставил Ромеро, забивший на 79-й минуте встречи.

Также матч запомнился неприятным инцидентов для Наполи. В концовке встречи Осимхен после столкновения с соперником упал на газон и ударился головой, из-за чего потерял сознание. Форварда пришлось уносить с поля на носилках.

Обзор матча:

Аталанта - Наполи 4:2

Голы: Сапата, 52, Госенс, 64, Муриэль, 71, Ромеро, 79 — Зелиньски, 58, Госенс, 76 (автогол)

Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити — Мехле (Шутало), Де Рон, Фройлер (Пашалич), Госенс, Пессина (Паломино) — Муриэль (Миранчук), Сапата (Малиновский)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Рахмани, Максимович (Кулибали), Руй (Гулям) — Руис, Бакайоко, Политано, Зелиньски (Лоботка), Элмас (Инсинье) — Осимхен

Предупреждения: Джимсити, Госенс — Ди Лоренцо