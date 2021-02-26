Лига Европы

Впрочем, испанскому коллективу одного лишь этого гола точно бы точно не хватило для выхода в следующий раунд.

После домашнего поражения со счетом 0:4 в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против английского Манчестер Юнайтед, испанский Реал Сосьедад оставлял лишь скромные надежды на проход в следующий раунд, однако для выполнения этой задачи баскскому коллективу было не обходимо совершить настоящее чудо на Олд Траффорд.

Начало матча получилось достаточно любопытным, ведь на 14-й минуте гости получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара, однако "штатный исполнитель" подобных стандартов в команде Иманола Альгуасиля, Микель Оярсабаль, не сумел справиться со своей задачей, пробив мимо ворот.

В итоге, счет в поединке так и не был открыт (0:0), благодаря чему Манчестер Юнайтед без особого труда присоединился к остальным пятнадцати наиболее успешным командам первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 0:0 Обзор матча

Как отмечает статистический портал Squawka, для 23-летнего испанского футболиста этот промах стал первым в футболке Реала Сосьедад за 17 попыток пробития пенальти, которые были совершены за более чем пять лет нахождения в составе основной команды. Разумеется, исключая серии послематчевых пенальти.

Церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, во время которой своих соперников смогут узнать также и киевское Динамо с донецким Шахтером, состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.