Команда Мирчи Луческу встретится с Вильярреалом.
Фото: ФК Динамо Киев
26 февраля 2021, 14:13
В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.
По итогам жребия стал известен оппонент и киевского Динамо. Им стал испанский Вильярреал. Первый матч подопечные Мирчи Луческу проведут на выезде.
Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.
Также, стал известен соперник донецкого Шахтера на данном этапе. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.