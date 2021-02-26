Лига Европы

Команда Мирчи Луческу встретится с Вильярреалом.

В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.

По итогам жребия стал известен оппонент и киевского Динамо. Им стал испанский Вильярреал. Первый матч подопечные Мирчи Луческу проведут на выезде.

Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.

Также, стал известен соперник донецкого Шахтера на данном этапе. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.