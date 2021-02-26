Лига Европы

Габонец удостоился престижной награды

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В ответных матча 1/16 финала лучшим футболистом стал нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, об этом сообщает официальный Twitter Лиги Европы.

Габонец сделал дубль в поединке с Бенфикой и вывел свою команду в следующий раунд турнира.

На награду также претендовали полузащитник Тоттенхэма Деле Алли, форвард Рейнджерс Альфредо Морелоса и вратарь Мольде Андреас Линде.

Ранее стал известен лучший игрок неделе в Лиге чемпионов.

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