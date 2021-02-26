Пьер-Эмерик Обамеянг, getty images
26 февраля 2021, 20:00
Стали известны результаты голосования за лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В ответных матча 1/16 финала лучшим футболистом стал нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, об этом сообщает официальный Twitter Лиги Европы.
Габонец сделал дубль в поединке с Бенфикой и вывел свою команду в следующий раунд турнира.
На награду также претендовали полузащитник Тоттенхэма Деле Алли, форвард Рейнджерс Альфредо Морелоса и вратарь Мольде Андреас Линде.
Ранее стал известен лучший игрок неделе в Лиге чемпионов.
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