Англия

Сообщается, что "канониры" проведу с габонцем работу по данному инциденту.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, нарушил антикоронавирусные правила.

По информации Sky Sports, 10 февраля в инстаграме появилось видео, на котором габонец делает татуировку у мастера, работающего в Барселоне. И футболист, и тату-мастер были без масок.

Отмечается, что дата записи видео неизвестна.

Лондонский клуб проведет работу с нападающим касательно инцидента.

Ранее сообщалось, что Обамеянг не принимал участие в матче 20-го тура АПЛ по личным причинам.

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