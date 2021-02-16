Сообщается, что "канониры" проведу с габонцем работу по данному инциденту.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
16 февраля 2021, 13:48
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, нарушил антикоронавирусные правила.
По информации Sky Sports, 10 февраля в инстаграме появилось видео, на котором габонец делает татуировку у мастера, работающего в Барселоне. И футболист, и тату-мастер были без масок.
Отмечается, что дата записи видео неизвестна.
Лондонский клуб проведет работу с нападающим касательно инцидента.
Ранее сообщалось, что Обамеянг не принимал участие в матче 20-го тура АПЛ по личным причинам.
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