Лига Европы

Хорват прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Шахтер попал на Рому, которую возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Дарио Срна отметил, что уже пообщался с португальским специалистом и отдал должное римской команде.

"Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, конечно, хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, но рано или поздно ты их все равно получишь. Поэтому я хотел Динамо, Гранаду, Мольде, Янг Бойз… Но в итоге мы получили очень сильную Рому, где работает наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в Шахтере. Только что встречались с Маккаби Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем играть с Ромой Паулу Фонсеки. К слову, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились увидеться и вместе выпить кофе.

Рома – хороший соперник, который входит в четверку лучших клубов Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, но мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50.



Фонсека — не только мой друг, но и друг нашего клуба. Большой тренер, который с Шахтером выиграл семь трофеев за три года, а сегодня является наставником Ромы. Мы дружим, но на поле, как вы знаете, друзей не бывает. Он будет биться за свою команду, мы – за свою. После второй игры посмотрим, кто окажется лучше, и обязательно поздравим друг друга", — приводит слова хорвата официальный сайт "горняков".

Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.