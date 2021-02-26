Функционер высказался о своем сопернике в предстоящих еврокубковых поединках.
Тьего Пинту, As-roma
26 февраля 2021, 18:41
Генеральный директор Ромы Тьяго Пинту поделился мыслями о попадании на Шахтер по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
"Нас ждут сложные матчи, потому что Шахтер – очень опытная команда в еврокубках. В этом сезоне они дважды обыграли Реал, это демонстрирует их уровень. У них очень хороший тренер и такая же команда. Это будет интересным испытанием для Паулу Фонсеки, учитывая его историю с Шахтером.
Мы хотим улучшить наши выступления в этом турнире также, как и в Серии А. Хотим добиться лучших результатов и попытаться выйти в финальные этапы. Матчи с Брагой показали, что мы стали играть лучше, повысили свой уровень и заслужили выход в следующий раунд.
Нам нужно думать не о финале, а о следующем матче. Нас ждут две большие битвы, два больших финала с Шахтером. Мы должны настраиваться на каждую встречу как на финал, должны бороться до конца" — приводит слова Пинту официальный сайт римского клуба.
Ранее наставник "горняков" Луиш Каштру поделился мыслями о результатах жеребьевки.
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