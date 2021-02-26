Лига Европы

Функционер высказался о своем сопернике в предстоящих еврокубковых поединках.

Генеральный директор Ромы Тьяго Пинту поделился мыслями о попадании на Шахтер по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Нас ждут сложные матчи, потому что Шахтер – очень опытная команда в еврокубках. В этом сезоне они дважды обыграли Реал, это демонстрирует их уровень. У них очень хороший тренер и такая же команда. Это будет интересным испытанием для Паулу Фонсеки, учитывая его историю с Шахтером.

Мы хотим улучшить наши выступления в этом турнире также, как и в Серии А. Хотим добиться лучших результатов и попытаться выйти в финальные этапы. Матчи с Брагой показали, что мы стали играть лучше, повысили свой уровень и заслужили выход в следующий раунд.

Нам нужно думать не о финале, а о следующем матче. Нас ждут две большие битвы, два больших финала с Шахтером. Мы должны настраиваться на каждую встречу как на финал, должны бороться до конца" — приводит слова Пинту официальный сайт римского клуба.

Ранее наставник "горняков" Луиш Каштру поделился мыслями о результатах жеребьевки.

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