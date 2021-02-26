Полузащитник "горняков" верит в успех своей команды.
Тайсон, getty images
26 февраля 2021, 20:59
Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал Маккаби Тель-Авив и добился минимальной победы.
"Маккаби удивил. В первом тайме мы играли очень хорошо, создавали моменты, но это не было так, как мы отрабатывали. Самое главное, что мы прошли дальше. Выигрывать всегда хорошо. Хочу поздравить свою команду с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас нужно вернуться к чемпионат Украины.
Играя с болельщиками, совсем другая атмосфера. Хочу поблагодарить всех, что пришли. Но продолжайте следить за своим здоровьем, потому что это самое важное.
Выход в финал Лиги Европы? У нас большие шансы. Наша команда очень хороша. К сожалению, мы сейчас потеряли Степаненко, Исмаили, возможно вернется. Если у нас будет вся группа, то у нас будут очень большие шансы. Мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово.
Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.