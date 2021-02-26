Лига Европы

Полузащитник "горняков" верит в успех своей команды.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал Маккаби Тель-Авив и добился минимальной победы.

"Маккаби удивил. В первом тайме мы играли очень хорошо, создавали моменты, но это не было так, как мы отрабатывали. Самое главное, что мы прошли дальше. Выигрывать всегда хорошо. Хочу поздравить свою команду с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас нужно вернуться к чемпионат Украины.

Играя с болельщиками, совсем другая атмосфера. Хочу поблагодарить всех, что пришли. Но продолжайте следить за своим здоровьем, потому что это самое важное.

Выход в финал Лиги Европы? У нас большие шансы. Наша команда очень хороша. К сожалению, мы сейчас потеряли Степаненко, Исмаили, возможно вернется. Если у нас будет вся группа, то у нас будут очень большие шансы. Мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.