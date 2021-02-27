Лига Европы

Представляем соперника "горняков" в Лиге Европы.

Рома – эталон стабильности

Характеризуя ту либо иную команду, часто говорят о нестабильности: мол, в отдельных матчах она показывает высокий уровень игры, но может и провалиться (эталонный пример здесь, конечно, выступление Шахтёра на групповом этапе ЛЧ минувшей осенью). Рома – тот случай, когда можно заявить о стабильных результатах. "Джаллоросси" практически всегда набирают "свои" очки против середняков и аутсайдеров, но крайне плохи в матчах с равными либо более сильными оппонентами.

Благодаря 13 победам (ровно столько же, кстати, у Ювентуса) римляне остаются в зоне Лиги чемпионов. Каждая из этих побед добывалась над командами, ныне занимающими место от десятого и ниже. Единственным исключением из этой удивительной серии стал недавний матч против Беневенто, где Рома так и не пробила соперника. С другой стороны, в матчах с командами из верхней части таблицы подопечные Фонсеки играли максимум вничью. Трижды "волки" уступали крупно: Наполи (0:4), Аталанте (1:4) и, наконец, Лацио в римском дерби (0:3).

Эту тенденцию дополняет путь в Лиге Европы, где Рома уверенно проходила достаточно скромных оппонентов: Янг Бойз, Клуж и софийский ЦСКА на групповом этапе, Брагу в 1/16 финала. Соответственно, исход матчей против Шахтёра в некоторой степени будет ответом на интересующий многих вопрос, какое место занимали бы "горняки" в чемпионате Италии.

Фонсека и его тактика

Главному тренеру Ромы жеребьёвка плей-офф ЛЕ преподнесла двойной сюрприз: Брага, а затем Шахтёр – бывшие команды Фонсеки. Возможно, чувство ностальгии отвлечёт Паулу от изобилия критики в его адрес? Болельщики и пресса недовольны выступлениями команды. Их раздражают поражения и неубедительная игра в лобовых матчах. Слухи об увольнении Фонсеки возникают с завидной регулярностью, но португальцу удаётся балансировать на грани, в критический момент добывая серию убедительных результатов.

Козырем Паулу стали тактические перестановки, сделанные ещё минувшим летом, когда завершался чемпионат-2019/20. Не самая очевидная идея с переходом на три центрбека оказалась успешной, но изменения оказались глубже, чем просто смена расстановки. Если ранее "джаллоросси" играли в стиле, напоминающем Шахтёр (мелкопасье, игра первым номером, высокая линия обороны), то сейчас они ищут пространство для контратак, фактически отказавшись от прессинга на чужой половине поля. Этим и объясняется перекос результатов: более высококлассные соперники задавливают Рому, которая сама отдаёт им инициативу.

Конфликты и неразбериха

Внутри клуба не всё в порядке – это, увы, традиционная характеристика Ромы, и даже смена владельца не стала панацеей. В этом сезоне расхлябанность дошла до трагикомических сценок. Дважды "волкам" записывали технические поражения. В первом случае речь шла о неправильном оформлении заявки Амаду Диавара: полузащитник сыграл против Вероны, и 0:0 превратились в 0:3. Второй пример – кубковая игра со Специей, когда римляне в овертайме умудрились провести шестую замену, что не предусматривалось регламентом. Виновным сделали Джанлуку Гомбара, одного из менеджеров клуба, но куда смотрел тренерский штаб?

Сразу после кубковой неудачи (Специи проиграли и на поле – 2:4) Фонсека был ближе всего к отставке. Между игроками, тренерами и руководителями состоялся жёсткий разговор, итогом которого стало отстранения ряда футболистов от матчей и лишение Эдина Джеко капитанской повязки. Фонсека пошёл ва-банк и добился-таки своего: в потрясающем по накалу матче со Специей уже в чемпионате (какое изящное совпадение) "джаллоросси" выиграли 4:3 с голом нового капитана, Лоренцо Пеллегрини, на последних секундах. Джеко пропустил два тура якобы из-за травмы, после чего вернулся, но пока в качестве резервиста, и речи о его капитанстве уже не идёт.

Мхитарян – главная угроза

Даже до конфликта боснийский голеадор не был лучшим игроком сегодняшней Ромы. Таковым безоговорочно стал Генрих Мхитарян, ещё один прекрасно знакомый Шахтёру человек. После неоднозначного периода в АПЛ он нашёл себя в Италии. В прошлом сезоне ему мешали травмы (хотя потенциал чувствовался уже тогда), сейчас же армянский полузащитник феерит: девять голов и восемь результативных передач. Это один из лучших показателей "гол+пас" в Серии А, среди ассистентов же Мхитарян делит первое место с Хаканом Чалханоглу. Ему подходит культивируемая Фонсекой схема 3-4-2-1: он не стеснён ни лишней работой в отборе, ни плотностью защиты соперника.

Рядом с Генрихом сможет выйти другой опытный атакующий хав – Педро, который пропустил весь январь из-за травмы, но вернулся в строй. Увы, речи пока не идёт о возвращении Николо Дзаньло, одном из главных талантов Италии, пережившем два разрыва крестообразных связок. В опорной зоне заиграл испанец Гонсало Вильяр, футболист с высокой культурой паса. испанцев в команде нынче уйма, от голкипера Пау Лопеса до форварда Борхи Майораля, ставшего основным после отстранения Джеко. Напарник Вильяра, француз Жордан Верету – мастер исполнения 11-метровых, на его счету уже пять реализованных пенальти.

Хороший сезон проводит быстроногий Леонардо Спинаццола, закрывающий левую бровку. Он, Мхитарян и Пеллегрини – футболисты, важные для комбинационной игры "джаллоросси". Вот к обороне Ромы немало претензий. Там нет стабильного трио. Дошло до того, что защитником часто выходит номинальный опорник Кристанте. Резко сдал Крис Смоллинг, на которого не могли нарадоваться полтора года назад. Часто ошибается Роджер Ибаньес, чего стоят два его результативных ляпа в дерби. Нет претензий разве что к Джанлуке Манчини, которому игра в три центрбека только в радость – он так привык ещё в Аталанте.

За три года изменилось всё

Если взглянуть на составы Шахтёра и Ромы, встречавшихся три года назад в 1/8 финала Лиги чемпионов, то "горняки" в целом узнаваемы, а вот у "джаллоросси" изменилось практически всё. Тогда за команду под руководством Эусебио Ди Франческо выступали один из лучших голкиперов мира Алиссон Беккер, суперветеран Даниэле Де Росси, талантливый скандалист Раджа Наингголан, забивший "горнякам" в Харькове Дженгиз Ундер и многие другие – например, Алессандро Флоренци, который ныне обрёл себя в ПСЖ.

Остались единицы, причём их значение в команде изменилось. Например, Лоренцо Пеллегрини тогда провёл оба матча на скамейке запасных. Центрбек Федерико Фасио, напротив, практически не играет сейчас. Проблемы Эдина Джеко, автора единственного гола в римском матче, мы уже упоминали. Зато в строю фланговый защитник Бруно Перес, ставший теневым героем противостояния. При счёте 2:1 в харьковском матче бразилец удивительным образом, сидя фактически в воротах, отбил с ленточки удар Факундо Феррейры. Шахтёру не хватило одного гола до прохода, а этот эпизод стал мемом в среде болельщиков Ромы – они радостно вспоминали сэйв Переса сразу после жеребьёвки.

Будем честны: в сезоне-2017/18 и Шахтёр, и Рома были сильнее себя нынешних. "Горняки" потеряли ряд ведущих игроков и переживают сложный этап смены поколений, "джаллоросси" вовсе устроили кадровую чехарду, из-за чего потеряли стабильное место в Лиге чемпионов. Как и тогда, римляне – фавориты пары, но без явного преимущества. Матчи Ромы с Шахтёром обычно становятся достаточно интригующими и бескомпромиссными, а ведь встречаются команды с завидной регулярностью – это уже четвёртое их пересечение (общий баланс за дончанами: +4=0-2). Наличие Фонсеки с Мхитаряном добавляет интриги: сразу два человека из разных эпох Шахтёра будут противостоять обновляющейся команде Луиша Каштру – ждём тренерской дуэли старых знакомых.