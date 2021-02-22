Италия

Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Италии.

В 22-м туре Серии А Рома не смогла дожать на выезде Беневенто и рискует потерять третье место, если Ювентус в понедельник обыграет Кротоне.

Во время битвы на Чиро Вигорито кипели нешуточные страсти. Не смог доиграть до конца Глик, удаленный на 57-й минуте. Также арбитр отправил на трибуны главного тренера "ведьм", однако, как сказал после матча Индзаги, его парни сражались, как львы!

Беневенто — Рома 0:0

Беневенто: Монтипо — Депаоли, Глик, Барба, Фулон — Хетемай (Тельо), Скьяттарелла, Ионита, Виола (Кальдирола), Капрари (Инсиньо) — Лападула (Мончини)

Рома: Лопес — Манчини, Фасио (Жуан), Спинаццола — Карсдорп (Педро), Верету (Джеко), Виллар, Перес, Пеллегрини, Мхатарян (Эль-Шаарави) — Майорал

Предупреждения: Скьяттарелла, Монтипо — Фасио

Удаления: Глик, 57, Индзаги (не на поле)