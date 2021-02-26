Лига Европы

Наставник римского клуба высказался о своей бывшей команде.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями о попадании своего клуба на Шахтер в результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Сыграть против своего бывшего клуба – это судьба. Этот этап будет трудным. Я хорошо знаю Шахтер, хорошо знаю его игроков – это отличная команда. В этом году в Лиге чемпионов они дважды победили Реал, сыграли вничью с лидером серии А – Интером.

Это очень сильная команда. Буду очень рад вернуться в Украину. Это дом, в котором я был очень счастлив. Это были три года, которые я не забуду. Но теперь я их соперник.

Мне будет приятно снова увидеть представителей Шахтера и место, которое сделало меня счастливым. Мы должны будем провести хороший матч в Риме.

Я знаю, что в Украине всегда сложно играть. В Киеве нам также нужно будет хорошо выступить на Олимпийском. Это сложная, сильная команда. В обеих встречах нам придется выкладываться на 100%", – приводит слова Фонсеки официальный сайт римского клуба.

Ранее наставник "горняков" Луиш Каштру высказался о своем сопернике по 1/8 финала Лиги Европы.

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