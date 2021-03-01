Первая встреча, запланированная на 11 марта, пройдет не в Хорватии, а в Англии.
Тоттенхэм Стэдиум, AFP via Getty Images
01 марта 2021, 19:41
Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и загребским Динамо пройдет в Лондоне, а не в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Изначально хорватская команда должна была провести первый матч, который запланирован на 11 марта.
Таким образом, первая игра пройдет в столице Великобритании — 11 марта, а ответная в Загребе — 18 марта.
Напомним, на предыдущей стадии турнира Тоттенхэм обыграл австрийский Вольфсберг, а Динамо прошло Краснодар.
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