Лига Европы

Первая встреча, запланированная на 11 марта, пройдет не в Хорватии, а в Англии.

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и загребским Динамо пройдет в Лондоне, а не в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Изначально хорватская команда должна была провести первый матч, который запланирован на 11 марта.

Таким образом, первая игра пройдет в столице Великобритании — 11 марта, а ответная в Загребе — 18 марта.

Напомним, на предыдущей стадии турнира Тоттенхэм обыграл австрийский Вольфсберг, а Динамо прошло Краснодар.

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