Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед может провести без ряда ключевых игроков.
Маркус Рашфорд, Getty Images
09 марта 2021, 19:14
Участие Маркуса Рашфорда, Поля Погба, Эдинсона Кавани и Донни ван де Бека в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Милана находится под угрозой — сообщил официальный сайт МЮ.
Рашфорд получил травму в манчестерском дерби, и хотя подозрение на повреждение связок не подтвердилось, неизвестно, успеет ли он восстановиться до четверга.
Также под вопросом Кавани, Погба и ван де Бек, а Хуан Мата и Фил Джонс точно не сыграют.
Матч Манчестер Юнайтед — Милан состоится в четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.
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