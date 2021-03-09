Лига Европы

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед может провести без ряда ключевых игроков.

Участие Маркуса Рашфорда, Поля Погба, Эдинсона Кавани и Донни ван де Бека в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Милана находится под угрозой — сообщил официальный сайт МЮ.

Рашфорд получил травму в манчестерском дерби, и хотя подозрение на повреждение связок не подтвердилось, неизвестно, успеет ли он восстановиться до четверга.

Также под вопросом Кавани, Погба и ван де Бек, а Хуан Мата и Фил Джонс точно не сыграют.

Матч Манчестер Юнайтед — Милан состоится в четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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