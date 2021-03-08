Англия

У 23-летнего англичанина сильный вывих.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд избежал серьезной травмы в поединке 27-го тура АПЛ против Манчестер Сити (2:0). Об этом сообщает The Telegraph.

23-летний англичанин получил повреждение во втором тайме, после чего был заменен. По результатам обследования у футболиста диагностирован сильный вывих лодыжки, но связки в порядке.

Также отмечается, что несмотря на приятную новость, восстановление все равно займет приличное время. Точные сроки возвращения Маркуса на поле не уточняются.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел 43 поединка, в которых забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

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