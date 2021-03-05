Один из лидеров Милана пропустит поединок чемпионата Италии.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
05 марта 2021, 23:31
В матче 26-го тура Серии А Милан не сможет рассчитывать на Хакана Чалханоглу — сообщает Football Italia.
Атакующий полузащитник уже пропустил матч 25-го тура против Удинезе из-за мышечной травмы.
Следующее обследование Челханоглу назначено на понедельник, 8 марта.
Матч Верона — Милан состоится в воскресенье, 7 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени.
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