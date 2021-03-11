Лига Европы

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую.

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую. Совсем скоро мы будем обсуждать будущего победителя Лиги Европы, а пока предлагаем вам наше превью к стадии 1/8 финала, по итогам которой восьмерка лучших команд станет на шаг ближе к завоеванию второго по значимости европейского кубка. Важная ремарка: здесь не будет упоминания поединков киевского Динамо и донецкого Шахтера, про которых мы сделаем отдельные материалы.

Гранада – Мольде

Начнем с наименее слабой по именам пары, однако только по именам, так как ее участники могут подставить подножку в четвертьфинале даже явным фаворитам турнира.

Первое, что необходимо знать – обе команды впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала Лиги Европы, а для Гранады это и вовсе дебютный сезон на европейских полях.

Второе – Мольде во второй раз играет в плей-офф второго по значимости еврокубка. До этого потолком норвежского коллектива была стадия 1/16 финала в сезоне 2015/16, где в первом поединке в родных стенах они обыграли будущего триумфатора Севилью (1:0), а в столице Андалусии последовало поражение – 0:3. Из всех игроков, появившихся в стартовых протоколах в том противостоянии, ныне в строю остались лишь Серхио Эскудеро, Фредрик Эурснес, Эйрик Хестад да Андреас Линде. Причем последний и вовсе тогда исполнял роль запасного вратаря, сидев за могучей спиной Итана Хорвата, ныне выступающего за Брюгге.

Таким образом, у Мольде есть возможность впервые в своей еврокубковой истории (к слову, не такой уж и скудной) добыть победу на испанской земле, а также стать пятой командой из Норвегии, сумевшей добраться до четвертьфинала еврокубка. До этого, включая уже упомянутое нами выше противостояние с Севильей, было два поражения и одна ничья, которая, правда, была равнозначна победе, так как благодаря 1:1 на выезде норвежский клуб прошел Мальорку.

А что же Гранада? Как мы уже сказали ранее, для подопечных Диего Мартинеса – это дебют в Европе, так что на карту достойного выступления брошено многое. Достаточно сказать, что из всех команд, впервые сыгравших в плей-офф второго по значимости евротурнира (Лестер, Антверпен, Хоффенхайм, Вольфсберг, и, собственно, Гранада), "в живых" остался лишь коллектив из Андалусии.

На прошлой стадии Мольде сумел оставить за бортом Хоффенхайм, отгрузив "деревенским" пять мячей, а вот "насридам" довелось помучиться с Наполи. По результативности Гранада идет строго в середине таблицы Ла Лиги, зато является лидером по пропущенным голам, даже закостенелые аутсайдеры вроде Эльче пропустили меньше на этом отрезке сезона. Тем удивительнее видеть их относительно надежную игру в этом розыгрыше Лиги Европы – сразу шесть сухих матчей из одиннадцати.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? В этой паре мы наверняка увидим результативный футбол, в котором сложно выделить явного фаворита, что добавляет дополнительной остроты грядущей битве.

Ориентировочные составы:

Гранада: Силва — Виктор Диас, Санчес, Дуарте, Фулькье — Брайс, Эррера — Пуэртас, Кина, Кенеди — Молина

Мольде: Линде, Хеуген, Синян, Грегерсен, Педерсен — Эурснес, Эллингем — Андерсен, Эйкрем, Кнудтцон — Сигурдарсон

прогноз 2:1

Славия Прага — Рейнджерс

После прошлого сезона Лиги чемпионов вряд ли остались люди, не слышавшие о достижениях пражской Славии последних лет. Команду не зря называют лучшей в Восточной Европе на данный момент. Дерзкая и яркая игра "лоскутных" порой становится непреодолимой преградой даже для грандов европейского футбола, в чем на собственной шкуре убедились те же Интер с Барселоной.

Подобному стилю коллектив из столицы Чехии обязан наставнику Йиндржиху Трпишовски, работающему в Славии с 2017 года. В первом евросезоне под руководством чешского специалиста "красно-белые" не сумели выйти из группы Лиги Европы с Вильярреалом, Астаной и тель-авивским Маккаби, зато далее идут строго вверх. В будущей кампании выносят из второго еврокубка Севилью, сумев совершить памятный камбэк в концовке дополнительного времени, затем во второй раз в своей истории играет на групповом этапе Лиги чемпионов, попутно порча кровь и нервы признанным фаворитам, и вот совсем недавно уверенно выбивает Лестер.

Не менее крутую тренерскую работу проделывает в Глазго и Стивен Джеррард. Рейнджерс на всех порах мчится к первому за десять лет чемпионству, везя второму в таблице Селтику на данном этапе сразу 18 очков! Кроме того, "джерс" ни разу не уступили ни в шотландском Премьершипе, ни в Лиге Европы!

Опять же, как и в случае с поединком Гранады с Мольде, рискнем поставить на результативный футбол в этой паре. Достаточно взглянуть на битву Рейнджерс с Антверпеном на предыдущей стадии, завершившуюся невероятным общим счетом – 9:5, что стало рекордом двухматчевых противостояний в Лиге Европы!

Славии необходимо учитывать тот факт, что шотландцы очень достойно выглядят на выезде, в том же поединке с бельгийцами они и вовсе сумели вырвать победу благодаря голам на 83 и 90 минутах. Другое дело, что глазговианцы ни разу не побеждали на родине кельтов, а вот пражский коллектив — напротив, но это не помогало ему пройти дальше. Обыграв и Сент-Миррен, и Хартс в конце прошлого века Славия уступала во втором матче на выезде, покидая Кубок УЕФА.

Вполне вероятно, что подобная статистика обеих команд может найти продолжение и в этом противостоянии. Голевые перестрелки – обыденное дело для Рейнджерс (можно вспомнить и две результативных ничьи с Бенфикой на групповой стадии), а вот пражане и забивают много, но и пропускают не мало. Достаточно сказать, что из всех вышедших в плей-офф коллективов больше Славии пропустил лишь Мольде.

Ориентировочные составы:

Славия Прага: Коларж — Борил, Зима, Кудела, Бах — Голеш, Провод — Олайинка, Станчу, Сима — Кухта

Рейнджерс: Магрегор — Баришич, Хеландер, Голдсон, Паттерсон — Камара, Дэвис, Арфилд — Кент, Хаджи, Морелос

прогноз 0:1

Тоттенхэм – Динамо Загреб

Совсем недавно загребское Динамо являлось беспросветным андердогом европейских турниров, получая полную кошелку мячей, как от грандов, так и, порой, коллективов попроще. Ситуация в корне изменилась в последние годы. Экс-тренер хорватского чемпиона Ненад Бьелица сначала вывел загребский клуб в 1/8 финала Лиги Европы двумя годами ранее, а затем до последнего боролся за выход из группы с Шахтером и Аталантой в прошлогодней Лиге чемпионов. Теперь дело несостоявшегося тренера киевского Динамо продолжает опытный Зоран Мамич, ранее уже возглавлявший "синих". Болельщики одесского Черноморца уж точно его помнят.

Для Тоттенхэма – это шанс зацепить серьезный трофей, но также, что не менее важно, завоевать путевку в Лигу чемпионов. Неизвестно, сколь приоритетной задачей будет успешное прохождение по сетке второго по значимости еврокубка, однако шансы на попадание в ЛЧ через чемпионат таят на глазах, поэтому Жозе Моуриньо вполне может сделать ставку именно на выступления в Лиге Европы. Не стоит забывать, что в сезоне-2016/17 его МЮ финишировал лишь на шестом месте в АПЛ, но вполне уверенно взял этот трофей.

За "шпор" в этом противостоянии говорит все – и негативная статистика Динамо Загреб в двухматчевых противостояниях с английскими клубами, и давнее соперничество в КУЕФА 2007/08, где лондонцы добыли уверенную победу 4:0.

Опять же повторимся – все будет зависеть также от настроя Тоттенхэма. Если команда сыграет хотя бы так, как на предыдущей стадии с Вольфсбергом, то у загребского коллектива будут мизерные шансы на проход, если нет — может случится повторение дуэли с Гентом в Лиге Европы 2016/17.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер, Альдервейрельд, Танганга — Ндомбеле, Хойбьерг — Бергвейн, Алли, Ламела — Винисиус

Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол, Теофиль-Катрен, Лауритсен, Ристовски — Якич, Адеми, Майер — Иванушец, Оршич — Петкович

прогноз 3:0

Аякс – Янг Бойз

Янг Бойз стал настоящим открытием текущего розыгрыша Лиги Европы. Давний обидчик Шахтера и Динамо спокойно вышел из квартета с Ромой, Клужем и софийским ЦСКА, затем сенсационно одолев Байер в 1/16 финала, одержав две победы (4:3 в первой встрече с победным голом на последних минутах, и 2:0 в Леверкузене).

Аякс же в напряженной и интересной борьбе прошел Лилль, добывая результат исключительно в концовках обоих поединков. Кстати, амстердамский клуб лишь в четвертый раз из девяти сумел преодолеть первую стадию плей-офф второго по значимости еврокубка.

Вспоминать историю противостояний между этими коллективами ни имеет смысла – всего лишь одна встреча в ныне канувшем в лету Кубке обладателей кубков в 1988 году.

"Юные мальчики" впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала, и здесь, скорее всего, свои выступления и закончат. Аякс выиграл десять предыдущих игр из 14 с представителями страны часов, изысканного сыра и фондю. Янг Бойз может парировать доводы не в свою пользу, к примеру, четырьмя очками в играх с Фейеноордом на групповой стадии предыдущей Лиги Европы, но это вряд ли имеет смысл. Все-таки, Фейноорд – не Аякс.

Швейцарский коллектив наверняка сумеет распечатать ворота Мартена Стекеленбурга, так как забивает уже в 17 поединках второго еврокубка кряду, включая квалификационные матчи, однако Душан Тадич и компания являются командой принципиально иного уровня.

Ориентировочные составы:

Аякс: Стекеленбург — Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренсх — Альварес, Гравенберх — Антони, Клаасен, Нерес — Тадич

Янг Бойз: Февр — Лефорт, Зесигер, Лустенбергер, Хефти — Нгамалеу, Эбишер, Лаулер, Фасснахт — Элиа, Сибачо

прогноз 2:1

Олимпиакос – Арсенал

Первое, что приходит в голову при упоминании этой пары – это прошлогодняя встреча в 1/16 финала. Перипетии тех поединков еще не успели стереться с памяти, но все равно напомним развитие событий.

Арсенал увез минимальную победу из Греции, но Олимпиакосу удалось добыть зеркальный результат на Эмирейтс, так что дело перешло в дополнительное время, где "канониры" сравняли счет усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга на 113 минуте, а на последних минутах грекам удалось вырвать победу по сумме двух встреч.

Вообще обе команды довольно часто встречаются между собой в последнее десятилетие. Все предыдущие столкновения лицом к лицу, за исключением уже упомянутого нами прошлогоднего сражения, были на групповой стадии Лиги чемпионов. Удивительная закономерность – ранее в этой паре победы добывали исключительно хозяева поля, но начиная с кампании-2015/16 центр тяжести сместился в пользу гостей. Для идеальной симметрии необходимо обменятся гостевыми триумфами и на сей раз.

В пользу удачного исхода "канониров" как минимум в первой встрече на Караискакисе говорит тот факт, что они не проигрывают в десяти выездных поединках кряду в Лиге Европы, но опять-таки, следует помнить и то, что Олимпиакос не тушуется в Лондоне.

Кроме того, это противостояние ознаменуется встречей давних друзей – те же Обамеянг и Сократис совсем недавно выступали в футболках "пушкарей", а сам Папастотопулос недавно отбыл в Пиреи, Вальбуэна и Ляказетт ранее играли в Лионе, Брума и Смит-Роу – в Лейпциге, пусть юная надежда Арсенала и провела лишь 26 минут в Бундеслиге.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Са — Рябчук, М`Вилла, Сократис, Ляля — Бухалакис, Камара — Брума, Фортунис, Вальбуэна — Эль Араби

Арсенал: Лено — Тирни, Мари, Давид Луис, Суареш — Джака, Партей — Пепе, Эдегор, Сака — Обамеянг