Лига Европы

Football.ua представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтедом и Миланом.

Два крупнейших имени в европейском футболе снова встретятся в четверг вечером, когда Манчестер Юнайтед примет Милан в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Обе команды стремятся к успеху в Европе, но и не забывают преследовать главных соперников во внутренних чемпионатах.

Манчестер Юнайтед — Милан

Четверг, 11 марта, 19:55, Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр встречи — Славко Винчич (Словения). Трансляция на телеканале Футбол 3.

Закончим сражением, которое еще недавно можно было именовать чуть ли не классикой Лиги чемпионов (многие ведь помнят легендарный гол Кака в полуфинале сезона 2006/07?). Десять "ушастых" титулов на двоих, на минуточку!

С момента последней встречи (кампания-2009/10) Милана и Манчестер Юнайтед существенно изменился расклад сил в Европе, однако текущий сезон рискует стать прологом к будущем возвращению "россонери" к статусу одной из сильнейших команд Старого Света. Тем интригующе выглядит противостояние "красных дьяволо" с…"красными дьяволами". Да-да, ведь и те, и другие имеют одинаковое прозвище.

Удивительно, но в своей столь разноцветной и насыщенной еврокубковкой истории Милан ни разу не доходил до финала КУЕФА/Лиги Европы. До этого максимумом команды из столицы моды были два полуфинала в 1972 (уступили Тоттенхэму) и 2002 (были биты дортмундской Боруссией) годах.

Главной вишенкой на торте этого противостояния, помимо тех игроков, которые так или иначе пересекались с "россонери" в Серии А (Бруно Фернандеш, Поль Погба, Эдинсон Кавани и другие), ожидалось возвращение вечно молодого Златана на Олд Траффорд, однако встреча старых знакомых может не состоятся по причине травмы шведа, полученной в недавнем поединке с Ромой. Он пропустит как минимум первый матч и это уже факт, но может успеть восстановиться ко второму.

В преддверии первого матча на этой неделе на МЮ завершил выдающуюся победную серию местных доминаторов Манчестер Сити из 21 матча во всех турнирах, победив в гостях со счетом 2:0 в АПЛ. Тем не менее, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера все еще на 11 очков отстают от "горожан" в турнирной таблице.

Хозяева, не проигрывающие в 17 матчах подряд с конца января и все еще купаясь в лучах победы в манчестерском дерби, также будут иметь победный путь на своей стороне в матче с "россонери", поскольку они выиграли четыре последние игры против Милана. Последняя победа "россонери" была еще в полуфинале ЛЧ в 2007 году.

Милан отправляется в Англию в период нестабильности, что отчасти объясняется множеством травм, что собственно и позволило Интеру выкинуть "россонери" из Кубка Италии и лидировать в Серии А с преимуществом шесть очков. Однако в своих двух последних выездных матчах внутри страны Милан одержал две победы над Ромой и Вероной, но между ними была унылая и тяжелая ничья с Удинезе.

Не исключено, что победитель именно этой, безусловно именитой пары, в итоге сумеет взять и сам трофей.

Если говорить о составах, то начнем с МЮ, где кадровая ситуация также оставляет желать лучшего в свете травм. Участие Маркуса Рашфорда под серьезным вопросом, как и еще одного форварда Эдинсона Кавани. Также не помогут "красным дьяволам" Давид Де Хеа, Поль Погба, Хуан Мата и Фил Джонс.

Что касается Милана, то ключевым отсутствием безусловно является Ибрагимович, а помимо него матч точно пропустят Исмаэль Беннасер, Анте Ребич, Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандес. В центре обороны, скорее всего, сыграют Симон Кьер и Алессио Романьоли, которые накануне получили отдых, в перед Златана будет заменять Рафаэль Леау.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Гринвуд, Фернандеш, Джеймс — Мартиаль

Милан: Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Далот — Тонали, Кессье — Салемакерс, Диас, Кастильехо — Леау

Интересные факты:

- Это будет 11-я встреча между МЮ и Миланом в еврокубках, при этом все 10 предыдущих матчей проходили либо в Лиге Европы (Кубок УЕФА) или Лиге чемпионов.

- Все матчи заканчивались победами одной из сторон — каждая из команд выиграла по пять встреч.

- Каждый раз, когда Милан обыгрывал МЮ, им удавалось сохранить свои ворота сухими.

- В своем последнем матче в марте 2010 года МЮ выиграл 4:0 и это самое болезненное поражение Милана в еврокубках, не считая Суперкубки.

- Достигнув стадии 1/8 финала еврокубков, Милан вылетал в шести из семи последних семи случаев, после девяти таких матчей кряду в период с 1988 по 2007 год. Единственный их успех за этот период — победа над Арсеналом в ЛЧ в сезоне-2011/12.