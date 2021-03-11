Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Шахтером.

Подопечные Луиша Каштру свой первый матч против римской Ромы проведут на выезде.

Рома – Шахтер

Четверг, 11 марта, 22:00. Стадио Олимпико, Рим. Артур Диаш (Португалия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Шахтеру предстоит очень тяжелый выездной поединок против Ромы. Пожалуй, один из самых сложных соперников попался донецкому клубу на жеребьевке. Такое противостояние вполне заслуживает более поздних стадий Лиги Европы. Тем не менее, Шахтер сыграет с Ромой именно в 1/8. Против римских "волков" донецкий клуб в своей истории играл уже 6 раз и имеет хорошие воспоминания от тех встреч.

Вся романтик данного противостояния, конечно же, в том, что Шахтер сыграет против своего бывшего главного тренера – Паулу Фонсеки. Также против "горняков" в составе римлян будет играть один из лучших легионеров за всю историю "оранжево-черного" клуба – Генрих Мхитарян.

Еще одной изюминкой станет то, что в этом противостоянии сойдутся два португальских тренера. Есть у них сейчас нечто общее. Их команды в последнее время демонстрируют не лучший футбол, за что они получают немало критики. И у Фонсеки, и у Каштру заканчиваются летом контракты. Победа в Лиге Европы и прямая путевку в групповой этап Лиги чемпионов может стать спасательным кругом для одного из них.

Подробный обзор будущего соперника Шахтера мы подготовили в нашем видео:

Самой большой кадровой потерей для Ромы могло стать отсутствие их лучшего форварда Эдина Джеко. Но Паулу Фонсека сказал, что босниец уже в строю. У Шахтера же также не сможет сыграть их ключевой футболист – Тарас Степаненко. Без Тараса Шахтеру очень тяжело найти правильный баланс между оборонительными и атакующими действиями. Возможно, не стоит на предстоящую игру в центр поля выпускать Марлоса. Его пассивное поведение в оборонительной фазе не так сильно сказывается в чемпионате Украины, а вот в еврокубках это может стать настоящей проблемой. Правда, не верится, что на такой важный матч Луиш Каштру осмелится оставить Марлоса вне состава.

На данный момент в атаке у команд гораздо больше порядка, чем в защите, а потому стоит ожидать, что это будет результативное противостояние. Кто меньше будет ошибаться в оборонительных действиях, тот и будет праздновать победу в двухматчевом противостоянии.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека: "Шахтер имеет свою философию игры, а сложнее всего действовать против команд, которые демонстрируют свой футбол, свое видение".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Каждая игра – новая история. Мы знаем, чего хочет Рома, и знаем, чего хотим мы. Обе команды желают пройти в следующий раунд. Мы встретимся с одним из кандидатов на победу в Лиге Европы. Матч против Ромы – дисциплинированная тактическая война".

Статистика личных встреч

Всего игр: 6 (2 победы Ромы, 4 победы Шахтера), забитые голы 8:9

На поле Ромы: 3 (2 победы Ромы, 1 победа Шахтера), забитые голы 7:3

Самый результативный матч: победа Шахтера 3:2 (2011)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua