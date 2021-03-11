Лига Европы

Защитник Динамо высказался о предстоящем матче Лиги Европы против Вильярреала.

Динамо примет на своем поле Вильярреал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Крайний защитник киевского клуба Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве".

"В Вильярреале вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 — Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого игрока", — заявил Миколенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо Киев — Вильярреал состоится сегодня, 11 марта, в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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